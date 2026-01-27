【その他の画像・動画等を元記事で観る】シャイトープが、2月11日にリリースするシングル「ミス・ユー」期間生産限定盤のアニメ描き下ろしジャケットを公開した。表題曲「ミス・ユー」は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマ。期間生産限定盤のジャケットは、物語の舞台となる街「鳴羽田」の夕景をバックに、主人公・コーイチと、“ヒロアカ”でもお馴染みのプロヒーロー・イレイザーヘッド