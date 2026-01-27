去年12月、東京・赤坂の個室サウナで夫婦が死亡した火事を受け、鹿児島市が個室サウナの安全点検を行いました。 去年12月、東京・赤坂の個室サウナ店で起きた火事では、サウナ室に閉じ込められた夫婦が死亡しました。 出入り口のドアノブが外れていたほか、非常用ブザーも作動していなかった可能性が指摘されています。 鹿児島市では赤坂の火事を受けて、今月13日から市に届け出がある個室サウナ施設12か所の点検を行って