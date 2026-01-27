衆議院議員選挙が27日に公示され、鹿児島県内4選挙区に13人が立候補しました。12日間の選挙戦に入りました。 県内4つの選挙区には13人が立候補しました。内訳は政党別で、自民党が4人、中道改革連合が2人、国民民主党が1人、共産党が2人、参政党が3人、社民党が1人となっています。 投票日は、繰り上げ投票が行われる三島村、十島村などを除いて、来月8日で即日開票されます。 あす28日から期日前投票も始まります。 ・ ・