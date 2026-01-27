秋田朝日放送 衆議院議員選挙が公示され、真冬の１２日間の選挙戦がスタートしました。秋田市を選挙区とする秋田１区は、前職と新人のあわせて６人が立候補する混戦となっています。 秋田１区に立候補したのは届け出順に、自民党の前職・冨樫博之さん、国民民主党の新人・木村佐知子さん、参政党の新人・佐藤美和子さん、共産党の新人・鈴木知さん、中道改革連合の新人・早川周作さん、日本維新の会の新人・松浦大悟