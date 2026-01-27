ドル円１５３．１９レベルまで急落したあと、１５３円台後半に下げ渋り金曜日と類似した動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は突然急落した。154.88レベルに高値を伸ばしたあと、154.50付近までじり安となった。154.50付近を割り込むと一気に153.19レベルまで下落。その後すぐに154円台を回復したが、足元では153.70付近へと上値重く推移している。先週末の植田日銀総裁会見中の値動きと類似しているとの指摘がみられ