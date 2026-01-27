Ｊ１福岡は２７日、同じＪ１の水戸からＧＫ松山健太（２７）が完全移籍で加入すると発表した。福岡出身の松山はクラブを通じて「地元が福岡の僕にとってアビスパは特別なクラブであり、プレーできること、本当にうれしく思います」などとコメントした。