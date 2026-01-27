政府が経済対策として全国の自治体に推奨している「おこめ券」について、県内で唯一配布する射水市では発送に向けた準備が進められています。射水市ではきのう市から委託を受けた郵便局の局員が「おこめ券」を封筒に入れる作業を行いました。射水市は市内の75歳以上の人だけの世帯と生活保護世帯、あわせておよそ6800世帯に配布します。1世帯あたり1枚440円分を11枚で、あさってから順次発送します。コメ以外にも使える店があり市