スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは雨が降りましたね。このあとは再び寒気が入り、次第に雪へと変わる見通しです。きょうの県内は、低気圧や気圧の谷の影響で、広い範囲で雨が降りました。最高気温は富山市で4.8度、砺波市で5.9度でした。再び寒気が入るということですがいつ頃から雪になりますか。日付が変わる頃には雪へと変わる見込みです。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。次第に冬型の気圧配置となって