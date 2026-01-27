衆議院選挙の期日前投票があすから始まるのに向けて、投票所の設営が県内各地で行われました。佐伯キャスター「あすから始まる期日前投票を前に急ピッチで投票所の準備が行われています」きょう富山市役所では西館1階の多目的コーナーで期日前投票所の設営が行われました。解散から投票日まで戦後最短の16日間の選挙で、富山市は投票所入場券の発送が期日前投票が始まる当日のあすにずれ込みました。ただ、入場