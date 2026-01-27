日中関係の冷え込みが続く中、県内でも影響が広がっています。今年3月下旬までの欠航が決まっていた富山・上海便について、欠航が10月下旬まで延長されることがわかりました。中国東方航空の金沢支店によりますと、富山と中国・上海を結ぶ定期航空便は、これまで今年3月下旬までの欠航が決まっていましたが、きのう、新たに今年10月下旬まで全便を欠航することを決めました。欠航延長の理由について中国東方航空は「市場の問題」と