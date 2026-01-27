オルガントリオのDelvon Lamarr Organ Trioが、6月3日にビルボードライブ東京で公演を開催する。 （関連：ジャネール・モネイ、パフォーマンスで体現するブラックミュージックの伝統ーー来日公演から解説） 2015年の結成以降Billboardチャート入りを果たすアルバムを次々と発表し、世界各地の会場をソールドアウトにしてきたDelvon Lamarr Organ Trio。ビルボードラ