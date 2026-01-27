読売ジャイアンツの山粼伊織（27）が1月24日、Instagramを更新。愛犬・ロイドとの近影を公開した。 【画像】【巨人】則本昂大、阿部慎之助ら“豪華首脳陣”に囲まれ笑顔！入団会見後のオフショットに「良い笑顔すぎ」「親戚の集まりみたい」 「キャンプ前に髪の毛切って、ロイドと公園」というコメントと共に投稿された写真は、公園内で、山粼が愛犬を膝に乗せた2ショット。サングラス姿の山粼は、散