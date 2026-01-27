2026年1月27日、佐賀空港にて、人気漫画『キングダム』と佐賀県のコラボプロジェクト「キングダム×(駆ける)佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」のオープニングセレモニーが開催。連載20周年を祝した本プロジェクトの始動に、映画版で「成嬌(せいきょう)」を演じた本郷奏多さんも登壇し、作品愛あふれるトークで会場を沸かせた。【写真】コミックス1巻から77巻までの全ページが300メートル超にわたって続く圧巻の「キングダ