雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。 第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。 新潟1区に立候補したのは、中道改革連合の前職・西村智奈美さん、自民党の新人・内山航さん、参政党の新人・小池幸夫さん、日本維新の会の新人・伊藤和成さん、共産党の新人・中村岳夫さんの5人です。 ―――＜中道・前西村智奈美候