雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。 第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。 新潟2区に立候補したのは、参政党の新人・平井恵里子さん、日本維新の会の新人・金井典子さん、自民党の前職・国定勇人さん、中道改革連合の前職・菊田真紀子さんの4人です。 ―――＜参政・新 平井恵里子候補＞ 参政の平井さんは、