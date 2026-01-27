【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Novelbrightの新曲「アネモネ」のMVティザー映像が公開された。 ■「アネモネ」は“儚い恋”を歌ったウィンターバラード 1月26日にリリースされた新曲「アネモネ」はタイトルどおり“儚い恋”を歌った楽曲で、作詞を竹中雄大、作曲は竹中雄大と沖聡次郎が担当したウィンターバラード。 公開されたティザー映像には、俳優の寺本莉緒が出演し