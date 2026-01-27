雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。 第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。 新潟4区に立候補したのは、自民党の元職・鷲尾英一郎さん、中道改革連合の前職・米山隆一さん、国民民主党の新人・野村泰暉さん、参政党の新人・大矢寿乃さんの4人です。 ―――＜自民・元鷲尾英一郎候補＞ 自民の鷲尾さんは、長岡