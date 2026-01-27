霧島市や鹿屋市、熊毛地区などの鹿児島4区です。参政党・新人の桐原郁生さん(57)、国民民主党・新人の中村寿さん(59)、社民党・新人の伊藤周平さん(65)、自民党・前職の森山裕さん(80)が立候補しました。（参政党・新・桐原郁生氏（57））「社会保障のいわゆる財源を図ろうではないか。社会保障が前提ではない。財源があっての社会保障。財政をしっかり立て直し、そしてその上で社会保障を図る。そういう考え方に戻そうではな