雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。 第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。 新潟5区に立候補したのは、中道改革連合の前職・梅谷守さん、参政党の新人・高野直行さん、自民党の元職・高鳥修一さんの3人です。 ―――＜中道・前梅谷守候補＞ 中道の梅谷さんは食料品の消費税ゼロを訴えますが、与党との違いを