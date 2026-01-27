鹿児島市南部の谷山・南薩、奄美群島の鹿児島2区です。参政党新人・高橋徳美氏(56)、共産党新人・松崎真琴氏(67)、自民党前職・三反園訓氏(67)が立候補しました。(参政党新・高橋徳美候補（56）)「今の若者はもう正社員で働くこと、結婚すること、子どもを作ることを諦めている。それでいいのか。だめですよね。子どもを産まなかったら、この日本はなくなってしまう」(共産党新・松崎真琴候補（67）)「働いても働いても、暮ら