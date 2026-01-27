1月25日、大相撲初場所の千秋楽がおこなわれ、新大関の安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目の熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続2回めの優勝を果たした。「安青錦と熱海富士はともに本割で勝ち、成績は12勝3敗。優勝決定戦では、187cm、195kgと体格に勝る熱海富士が立ち合いから攻勢に出て一気に押し込む。だが、安青錦もまわしを取り土俵際で踏ん張る。そして起死回生の首投げが決まり、優勝が決まりました。