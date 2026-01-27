中国の航空会社・南方航空が1月26日明らかにしたところによると、南方航空は同日から広東省広州市にある白雲国際空港と協力し、同空港発のすべての国内線で、「出発15分前搭乗」サービスを全面的に導入したとのことです。荷物の託送がある旅客に対して、その締切り時間は従来通りフライト出発30分前ですが、荷物の託送がない旅客は、チェックインカウンターでの手続き締め切り制限（国内線は一般的に出発30〜45分前）を取り消し、