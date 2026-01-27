約６年５か月前に兵庫県伊丹市の路上で、当時１０代で女子高校生だった女性にわいせつ行為に及び、軽傷を負わせたとして、大阪市の会社員の男（２６）が逮捕されました。兵庫県警が１月２７日、強制わいせつ致傷の疑いで逮捕したのは、大阪市東淀川区の会社員の男（２６）です。県警によると、男（当時２０）は２０１９年８月２７日の夜、伊丹市内の路上で、徒歩で帰宅していた女性（当時１７歳の高校生）に対し、後方から突