サッカー漫画『ブルーロック』（2026年夏公開）の実写映画の追加キャストが発表された。蜂楽廻役は櫻井海音が担当する。【画像】顔そっくり！潔世一姿の高橋文哉『ブルーロック』実写ソロビジュアル櫻井が演じる蜂楽廻は、独特な感性の持ち主の高校2年生で、巧みなドリブルとトリッキーな動きを駆使した自由奔放なプレーが得意な選手。今回の実写版『ブルーロック』の制作を担うのは、実写シリーズ『キングダム』や『ゴー