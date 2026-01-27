1月25日、討論番組『朝まで生テレビ！』（BS朝日、以下『朝生』）が放送され、パネリストたちによる白熱した議論が交わされた。ただ、司会を務めるジャーナリストの田原総一朗氏には “異変” が指摘されている。この日は、2月8日の衆院選を前に、「激論！ 解散総選挙 ド〜なる？！ 日本の政治」と題したテーマで討論がおこなわれた。自民党の浅尾慶一郎参院議員や立憲民主党の石垣のりこ参院議員、国民民主党の足立康史参院議