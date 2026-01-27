俳優・加賀まりこが、60年来の親友・冨士眞奈美について「女っぽいところがある」と語った。【映像】42年前の妖艶な冨士眞奈美加賀と冨士は、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演。加賀は冨士よりも6歳年下だというが、出会った頃から互いに「眞奈美」「まりこ」と呼び合うラフな関係だったという。黒柳から「先輩・後輩っていう感じはあったの？」と聞かれると、冨士は「そんなもの全然ないわよ、見た