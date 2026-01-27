俳優・冨士眞奈美が、結婚していた当時、加賀がよく自宅に遊びに来ていたときのエピソードを明かし、元夫と加賀まりこの関係に言及した。【映像】冨士眞奈美の元夫60年来の親友同士である冨士と加賀が、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演、思い出話に花を咲かせた。加賀が「リズ（冨士の娘）がちっちゃいとき、あなたのお家によくごはん食べに行ってたじゃない」と切り出すと、冨士は思い出したよ