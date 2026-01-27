アメリカ・コロラド州で目撃されたのは、雪崩発生の瞬間です。斜面を流れる雪の上には、人影が。雪とともに流され、姿が見えなくなってしまいました。仲間が助けに向かいますが、足元の雪が崩れてさらなる雪崩が発生。この撮影者は仲間3人で斜面を滑っていた際、雪崩に遭遇したといいます。雪崩によって姿を消した男性は無事なのでしょうか。男性は木につかまり、雪に埋もれることはなかったものの、肩を脱臼するけがをしたという