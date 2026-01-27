ボートレース多摩川の「第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」は27日の3日目で予選を終え、28日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の存在は、10R3号艇で登場する下寺秀和（32＝広島）だ。予選最終日は4R6号艇、9R2号艇の2走。前半は大外から6番手スタートで、最後に1周1マークを回る形に。そこから追い上げを図ったが5着に終わった。後半9Rは2コースからコンマ10のトップスタート。1周1マ