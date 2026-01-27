名古屋市の酒店で目撃されたのは、高級ウイスキー泥棒の瞬間です。1月18日、店内を訪れた1人の男。店員と少しばかり会話を交わすと、店の真ん中にある棚に置かれた酒を何本か確認します。すると他の客や店員を気にするように、辺りをきょろきょろ。そして、酒を1本上着の内側に隠すと、足早に店をあとにしました。盗まれたのは、入手困難で希少性が高いという高級ウイスキーのマッカラン。約5万円で販売していたといいます。すると