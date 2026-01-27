ソフトバンクは、携帯電話回線で本人認証を行う回線認証を使って「My SoftBank」にログインすると“他人の情報が表示される”、といった複数の問題が発生していたと発表。「プロキシーサーバーの不具合」が原因で、1月27日時点ですべて復旧済みとしている。同社は、これらの問題の原因は前出の通りで「外部からのサイバー攻撃などではない」としている。現時点では、1月13日午前9時47分から1月17日午前2時22分まで以下の問題が発生