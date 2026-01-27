宮崎で始動するパ・リーグ4球団の一軍キャンプキャンプインが近づき、各球団はいよいよ2026年シーズンへ本格始動する。春季キャンプは、シーズン前の調整過程を間近で見られる貴重な機会であり、選手の状態やチームの方向性を感じ取れる場である。宮崎県では今季もパ・リーグ4球団が1軍キャンプを実施。各キャンプ地では練習見学に加え、ファン参加型イベントや特色ある企画が用意されており、例年多くの来場者でにぎわう。西