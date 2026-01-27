ひと口にスケジュール帳といっても、働く場所や時間、職種によって求められるニーズは異なる。ここではそんな細分化されたニーズに寄り添う、工夫が凝らされたアイテムを厳選して紹介！ 【ココに小技あり！】ひとつの見開きをタテ・ヨコ2方向で使用可能 ブラウニー手帳ブラウニー手帳20262640円 マンスリー、ウィークリーともにタテ・ヨコどちらの向きでも書き込め、予定やToDo、進捗管理など自在に使える。メモペー