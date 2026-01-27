猫と『別々に寝る』ことのメリットは？ 1.猫の睡眠の質が安定しやすい 猫はとても眠りが浅く、物音や動きに敏感です。人が寝返りを打つたびに目を覚まし、落ち着かない夜を過ごすことも少なくありません。 別々に寝る環境を用意すると、猫は安心して「熟睡」と「うたた寝」を繰り返すことができます。静かな空間は、猫の本来の睡眠リズムを守る助けになります。 2. 飼い主の睡眠不足やストレスを防げる 夜中に顔の近く