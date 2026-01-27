小倉牝馬Ｓ５着のフレミングフープ（牝５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は中山牝馬Ｓ（３月７日、中山・芝１８００メートル）を視野に入れる。同１０着のフィールシンパシーも中山牝馬Ｓに向かう。有馬記念１１着のアドマイヤテラは天皇賞・春（５月３日、京都）が目標で、阪神大賞典（３月２２日、阪神）を挟むかは未定。師走Ｓ１３着のメイショウフンジンは佐賀記念（２月１２日、佐賀）へ。プロキオンＳ１３