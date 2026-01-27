ヤクルト・池山隆寛監督が２７日、都内で開かれた球団のＯＢ会懇親会に出席。約１００人のＯＢにチーム再建を誓った。壇上に立つと「長嶋さん、野村さん、星野さんと名将が亡くなり、肩は並べられませんけど私なりに精一杯頑張っていきたいと思います」とあいさつ。「今シーズンはぜひ、神宮の方へ足を運んでいただきたいと思います…」と呼びかけると「また、噛んどる。はい、カミカミ監督で今年は頑張っていきますので対話、