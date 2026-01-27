プロ野球・阪神は27日、新外国人選手のキャム・ディベイニー選手が来日したことを報告しました。28歳のディベイニー選手は右打ちの内野手。昨季MLB・パイレーツでメジャーデビューし、14試合出場で5安打1打点を記録しました。マイナー通算では618試合の出場で、85本塁打、322打点、OPS.783、43盗塁をマークしています。入国にあたりディベイニー選手は「日本に来ることができて嬉しいです。タイガースファンのみなさんと会えるのを