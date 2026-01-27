埼玉・杉戸町で目撃されたのは、住宅街を猛スピードで駆け抜ける危険な信号無視の瞬間です。交差点で速度を緩める対向車。すると、その後ろから白い車が黄色のセンターラインをはみ出し、勢いよく赤信号の中、進入します。よく見ると、交差点には横断歩道を渡ろうとする人の姿もありました。目撃者：スピードもかなり出ていた。信号の角が小学生の通学路。突っ込まれたら目も当てられない。危険な信号無視は、千葉・長生村でも。後