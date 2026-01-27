寒さが厳しくなると、恋しくなる「中華まん」。スープと一緒に食べたり、スイーツになったり、進化する中華まんを取材しました。きょう、最低気温が氷点下となった埼玉県越谷市。多くのお客さんで賑わっていたのは…100種類以上の中華まんを味わうことが出来る「中華まん博覧会」。浅草の町中華「来々軒」からは、なるとが乗った、うっすら黄金色の中華まん。こちらは…「ん〜！もちもちした生地の中にチャーシューやメンマが入っ