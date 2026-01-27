今月、28日ニューヨーク州の銀行に侵入者が。通報を受けた警察官が駆けつけると、そこには…ニューヨーク州の銀行に何者かが侵入。警察官が駆けつけると、勢いよく目の前を横切る犯人。1頭のシカです。警報が鳴る中、机に飛び乗り、書類を荒らすと、手前のガラスに突撃！ 暴れん坊のシカは、窓を突き破って銀行に迷い込み、外に出られなくなってしまったということです。地元の警察官が懸命に捕まえようとしますが、簡単には