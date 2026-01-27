お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（51）が25日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。初めて買ったレコードについての思い出を語った。「サンドウィッチマン」の2人、お笑いタレントの狩野英孝が初めて買ったCD、レコードについての思い出話を展開。CDについては伊達が1989年リリースのBARBEE BOYSの「目を閉じておいでよ」のシングルCD、富澤も同じ年リリースの内田雄一郎、大槻ケンヂによ