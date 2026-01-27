「第４８回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」（２７日、多摩川）佐々木大河（３０）＝大阪・１２３期・Ａ２＝が３日目に好走を演じた。前半４Ｒは５コースから果敢に攻めて２着に入ると、後半８Ｒはインから逃げて１着。予選を１１位で突破した。「後半は押し感あって良かったけど、普通って感じなので特徴を付けたい。伸びというより直線系ですね。行き足とかを良くしたい」と準優に向けて底上げを狙っていく。これで多