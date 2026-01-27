27日午後、大きなトラックに乗せられたのは、上野動物園から中国に返還される双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイです。FNNが返還先である中国の飼育施設を取材すると、そこには日本人ファンが訪れていました。朝早くから東京・上野動物園に集まった人々。25日の日曜日でパンダの観覧は終わりましたが、見送りに来ずにはいられなかったようです。訪れた人は「悲しいしかない。明日からどうしよう」「この子達が本当