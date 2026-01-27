衆議院選挙が1月27日に公示され、県内の5つの小選挙区には与野党計19人が立候補しました。消費税の減税を軸とした物価高対策や高市政権の評価など争点に12日間にわたる真冬の政治決戦が始まりました。（記者リポート）「立候補者の受け付けが始まりました。超短期決戦となった今回の選挙、いよいよ政治決戦が始まります」立候補の受け付けは午後5時に締め切られ、県内5つの小選挙区には19人が立候補を届け出ました。選挙戦で