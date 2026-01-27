広島市が子ども医療費補助制度の所得制限を撤廃し、対象年齢を引き上げる方針を固めたことが分かりました。広島市の現在の子ども医療費補助制度は、子どもの数などに応じて所得制限をもうけているほか、対象は中学3年までとなっています。関係者によると、市は、通院・入院費ともに所得制限を撤廃し、対象を高校3年までに引き上げる方針を固めたということです。所得や子どもの年齢に応じて通院時に支払う一部負担金は継続します。