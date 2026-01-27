超短期決戦となった衆院選は、与党が過半数を維持できるかが最大の焦点です。高市総理は過半数割れの場合、退陣を表明しています。一方、公明党は立憲民主党と新党「中道改革連合」を結成しました。政権の枠組みが大きく変わり始めて迎える選挙戦。鹿児島の各選挙区の構図とともに解説します。（詳しくは動画をご確認ください）