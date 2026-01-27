カープの新人選手らが原爆投下後の広島の復興をたどる展示を見学しました。新人選手らが訪れたのは、原爆投下後のヒロシマや、復興に力を尽くした企業の歴史を紹介する「プライドオブヒロシマ」展です。この展示にはカープも参加していて、広島市民の生きる希望になったことなどが紹介されました。■勝田 成 選手「被爆直後から4か月を映し出していた映像を見て、一日一日をもっと大切にしていかなければならないと実