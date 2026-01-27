衆議院選挙が27日に公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。解散から投開票まで戦後最短となる今回。4つの選挙区に計13人が立候補しました。立候補の届け出の受け付けは、27日朝8時半から始まり、各陣営の担当者がくじ引きで届け出順を決めました。受け付けを済ませた担当者は、腕章や選挙事務所の標札など、いわゆる「選挙の7つ道具」を受け取りました。立候補の受付は午後5時までで締め切られ、自民党から4人