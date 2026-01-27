巨人の１軍宮崎合同自主トレメンバーが２７日、現地入りした。２月１日から始まる春季キャンプへ向けて、２８日から宮崎市内でトレーニングを行う。坂本や丸、ＦＡ加入の則本や松本らが宮崎空港に到着。多くのファンに歓迎されながらバスに乗り込んで空港を後にすると、直後にサッカーＪ１東京Ｖの城福浩監督やＧＫマテウスら選手が宮崎空港に登場。東京Ｖは宮崎・都城市でのトレーニングキャンプをこの日打ち上げており、“ニ