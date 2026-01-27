阪神は２７日、新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が来日したと発表した。球団を通じて「日本に来ることができてうれしいです。タイガースファンのみなさん会えるのを楽しみにしています」とコメントした。米マイナー通算６１８試合の出場で打率２割５分４厘、８５本塁打、３２２打点。藤川監督からは遊撃のレギュラー候補として期待されている。